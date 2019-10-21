Завезенные контрабандой в Оренбург черепахи погибли от холода

Около 100 среднеазиатских сухопутных черепах, которых контрабандой привезли в Оренбургскую область, погибли от холода.

Сотрудники полиции спасли около 4000 черепах, которых пытались незаконно ввезти на территорию РФ.

Черепах разместили в Оренбургском государственном аграрном университете.

По словам декана ветеринарного факультета Алексея Жукова, черепахи уже должны были отходить к зимовке и уходить в норы. Но из-за того, что из перевозили в мешках, у них сбился режим. Когда специалисты вскрыли мешки, они обнаружили, что 100 черепах умерли. Ежедневно они отбирают по 20-30 мертвых черепах.

В течение недели рептилии живут в одном из корпусов вуза. Здесь пока не проводят занятия. Животные находятся под присмотром сотрудников университета и студентов. Пока идет следствие, черепахи будут находиться в университете.

Фото: pixabay.com

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