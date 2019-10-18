Британец купил мини-пига, который вырос до 178 кг

Житель Великобритании подарил жене на день рождения мини-пига. Животное он приобрел на ферме. Продавец сообщил, что вес взрослого животного составляет не более 30 килограммов. Он даже показал покупателю двух взрослых мини-пигов, сказав, что это родители поросенка.

Но приобретенный поросенок превратился во взрослую свинью с массой 178 килограммов. Сейчас ему около 5 лет.

Он живет на первом этаже дома, ест рисовый пудинг с фруктами, спит на матрасе. У него есть своя собственная дверца, через которую он заходит в дом.

В длину питомец 1,5 метра, а ростом она по пояс хозяевам. На питание мини-мина семья тратит 20 фунтов в неделю. Дома всегда чисто, так как питомец приучен к туалету.

Хозяева относятся к мини-пигу, как к полноценному члену семьи. Они даже перестали есть бекон.

Фото: youtube.com

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