Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Британец купил мини-пига, который вырос до 178 кг

Зоосфера » Интересное print

Житель Великобритании подарил жене на день рождения мини-пига. Животное он приобрел на ферме. Продавец сообщил, что вес взрослого животного составляет не более 30 килограммов. Он даже показал покупателю двух взрослых мини-пигов, сказав, что это родители поросенка.

Но приобретенный поросенок превратился во взрослую свинью с массой 178 килограммов. Сейчас ему около 5 лет.

Он живет на первом этаже дома, ест рисовый пудинг с фруктами, спит на матрасе. У него есть своя собственная дверца, через которую он заходит в дом.

В длину питомец 1,5 метра, а ростом она по пояс хозяевам. На питание мини-мина семья тратит 20 фунтов в неделю. Дома всегда чисто, так как питомец приучен к туалету. 

Хозяева относятся к мини-пигу, как к полноценному члену семьи. Они даже перестали есть бекон.

Фото: youtube.com

Читайте также:

Мини-пиги совсем не мини

Свинья как оружие психологической атаки

Свинья, которая мечтает стать собакой

 

Темы свинья мни-пиг подарок великобритания домашние животные
Обсудить
Актуальная аналитика
Зрение
Особые капли с антителами смогут вылечить сухость глаза
Здоровье
К употреблению малины нужно относиться с осторожностью
Октябрь
19 октября: Фома неверующий, День лицеиста и дорога к гибели Наполеона
Новости Все >
Британец купил мини-пига, который вырос до 178 кг
В Севастополе мать накормила годовалую дочку кашей с кислотой
В Хорватии обнаружили римскую колесницу с лошадьми
Внука Назарбаева осудили в Лондоне за укус полицейского
Экономический ущерб РФ от таяния ледников оценили в 150 млрд рублей
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В центре Москвы обнаружили клад из монет эпохи Петра I
Тренировки до завтрака сжигают в два раза больше жира
Появились новые доказательства принадлежности РФ арктического шельфа
Сэра Алекса Фергюсона обвиняют в организации договорного матча
Последние материалы
Британец купил мини-пига, который вырос до 178 кг
Особые капли с антителами смогут вылечить сухость глаза
В Севастополе мать накормила годовалую дочку кашей с кислотой
В Хорватии обнаружили римскую колесницу с лошадьми
Внука Назарбаева осудили в Лондоне за укус полицейского
К употреблению малины нужно относиться с осторожностью
19 октября: Фома неверующий, День лицеиста и дорога к гибели Наполеона
Экономический ущерб РФ от таяния ледников оценили в 150 млрд рублей
Квартира Владимира Познера: старинная классика и другие ценности
Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники?
Популярное
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.

Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Новости футбола
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Общество
Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков
Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова Руслан Веснянко Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого? Руслан Веснянко Константин Кузнецов Настоящий киборг: как американец решил бороться за жизнь Константин Кузнецов
Комментарии
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным
Валуев ответил агрессивному фанату сборной Украины
Экономический ущерб РФ от таяния ледников оценили в 150 млрд рублей
ОВД "Дорогомилово": "Лучшие из лучших" оказались взяточниками
Эксперт: заявление Масчана об отсутствии онкологических препаратов - заказное
Экономический ущерб РФ от таяния ледников оценили в 150 млрд рублей
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Струсили": Россия выходит из Комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в военное время
Как объединяются коммунисты России?
Экономический ущерб РФ от таяния ледников оценили в 150 млрд рублей
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Японский губернатор предложила провести Олимпиаду на Курилах
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Валуев ответил агрессивному фанату сборной Украины
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Долги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ