В Сочи начался пик осенней миграции птиц

В Сочи считают птиц. В сентябре в Причерноморье наблюдается пик осенней миграции пернатых. С севера на юг летят стаи золотистых щурок, удодов, жаворонков, жёлтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц. Для наблюдения этого впечатляющего природного явления и сбора научных данных, которые помогут оценить орнитологическую обстановку в регионе, ученые отправились на курорт "Роза Хутор". Наблюдения проводились на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

— Осенью в Сочи можно стать свидетелем удивительного зрелища — массового пролёта хищных птиц, которые двигаются с территории всей Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и далее перемещаются, придерживаясь побережья Черного моря к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке. Лучше всего наблюдать за птицами с вершин гор. Здесь можно увидеть мигрирующих канюков и осоедов, которые образуют огромные стаи, по нескольку сотен особей, а также черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста, — рассказал заместитель директора по научной работе ГКУ КК "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности" Лев Шагаров.

Для наблюдений ученые используют бинокли, специальные зрительные трубы и свой богатый опыт. Исследования ведутся целый день на определенной точке, данные собираются в единый отчет.

— Наблюдения помогают оценить количество и видовой состав птиц. Стоит отметить, что развитие туризма в Сочи никак не повлияло на перелеты и миграцию пернатых. Например, сегодня, мы увидели очень редкую птицу — белоголового сипа. Он обитает на северных склонах Кавказского хребта, занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, — поделился ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка, член президиума Союза охраны птиц России Петр Тильба.

Собирать данные по миграции птиц сотрудники природного орнитологического парка Сочи будут больше недели. Помочь ученым в их научной деятельности и почувствовать себя исследователем может каждый. Для этого достаточно взять бинокль и отправится в горы. Специалисты советуют фотографировать пролетающие стаи, а затем загружать данные на один из сайтов по сбору наблюдений за птицами. Например, birder. ru. Таким образом, вся информация будет передана ученым-орнитологам.

— Сегодня бердвотчинг — наблюдение за птицами — занятие, популярное во всем мире. Таким образом любители природы помогают ученым в деле изучения и охраны пернатых. Птицы, разнообразие которых здесь превышает 200 видов, — важная и любопытная часть природной системы наших гор. Мы реализуем инициативы, направленные на поддержание их популяции, включая установку искусственных гнездовий, скворечников и кормушек. Безусловно, мы рады предоставить на курорте площадку для наблюдений за птицами как представителям научного сообщества, так и всем желающим, — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды "РозаХутор" Дмитрий Колосов.