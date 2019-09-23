Самарские полицейские обратились к автомеханикам с просьбой вытащить котенка из патрульной машины. Животное забралось настолько далеко, что полицейские не смогли достать его собственноручно.
О необычном происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области. Командир взвода роты ДПС Антон Токарев услышал мяуканье из-под капота. Полицейские провели осмотр автомобиля но не смогли вытащить котенка, тогда они обратились за помощью на ближайшее СТО.
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