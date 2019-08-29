Бездомная собака в Бангкоке научилась притворяться хромой, чтобы привлекать к себе внимание людей и выпрашивать у них еду. Об этом сообщает местный портал AOL News.
При виде прохожих или проезжающего мимо автомобиля собака по кличке Гае начинает волочить левую заднюю лапу. Когда к животному подходят люди, она встает и начинает бегать вокруг них, забыв про мнимую болезнь.
По словам местной жительница, дворняга живет возле ее работы уже несколько лет и часто проделывает этот трюк. "Я кормлю ее рисом, но она продолжает себя так вести. Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду", - рассказала женщина.
Однажды она осмотрела лапу Гае, но с ней оказалось все в порядке. Видеоролик с "больной" собакой уже стал популярен в социальных сетях. Многих пользователей восхитила хитрость бездомной собаки.
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