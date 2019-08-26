В СФ раскритиковали идею наказывать за выгул собак без намордников

Законодательство о правилах выгула собак ужесточать не надо, нужно лучше исполнять действующие законы, считает член Совфеда Сергей Лисовский.

По его словам, в нашей стране периодически появляются странные инициативы: то предлагают отстреливать собак, "то чуть не санаторий для них устраивать". В России достаточная законодательная база и прописаны все меры воздействия на хозяев, нарушающих правила выгула собак и допустивших нападение своей собаки на человека, сказал он РИА Новости.

Напомним, президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев ранее предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали, не соблюдая правила.

Он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором отметил, что на данный момент законами не предусмотрено наказание за выгул опасных собак без поводка и намордника и за возможные последствия этого.

Источник фото: сайт "Единой России"

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