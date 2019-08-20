Житель Ростова-на-Дону продает необычный "товар" через сайт бесплатных обвинений. Речь идет о кошке, которая, по его словам, лечит от похмелья.
Порода кошки обозначена как "британская мистическая", стоит она 15 миллионов рублей. Кроме излечения от похмелья, животное еще умеет "отгонять соседок от мужа", указано в объявлении.
Его автор Михаил Шипунов рассказал РИА Новости, что у него дома живут кот и кошка, отношения между ними не сложились, поэтому одно животное было решено продать.
Мужчина объяснил, почему кошка стоит так дорого. По его словам, жена с ней расставаться не хочет и надеется, что за такую огромную сумму желающих ее купить не найдется.
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