В Москве начали массово умирать кошки

Жители района Аэропорт начали бить тревогу из-за массовой гибели кошек. Тела мертвых зверей сначала находили по одиночке. Но затем жители района начали находить сразу несколько погибших животных.

Артист и певец Вис Виталис выяснил, что случаи массовой гибели кошек наблюдаются почти во всех районах Москвы. Он считает, что таким образом городские службы пытаются "по тихому" решить вопрос с бродячими животными. Виталис утверждает, что именно так в городе решили вопрос с бродячими собаками, которые практических исчезли.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о так называемых "догхантерах". Глава Боинского сельсовета Тамбовской области Юрий Верещагин проезжал на своей машине по селу. На глаза Верещагину попался бездомный "кавказец" Лакки. Верещагин остановил автомобиль, привязал пса к машине, накинул ему на шею удавку и протащил на полном ходу по асфальту. Автомобиль двигался полтора километра, на скорости 100 километров в час.

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