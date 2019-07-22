В Госдуме завершают формирование поправок в законопроект, который запретит коллекторам изымать у россиян домашних животных за долги. Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов утверждает, что это один из наиболее действенных рычагов среди коллекторских компаний.
Также парламентарий рассказал историю, когда престарелая женщина взяла кредит на 10 тысяч рублей, чтобы купить себе лекарства, а через время ее долг вырос до 300 тысяч рублей. Коллекторы изъявил у нее часть имущества и кота.
"Люди принимают потерю питомца как утрату близкого человека, поэтому идут на все, чтобы не дать коллекторам забрать их питомца. Коллекторские службы очень часто этим пользуются", - пояснил Бурматов.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой материал, в котором рассказывала о том, какими правами и обязанностями обладают коллекторы. В России деятельность коллекторских агентств была детально регламентирована только в 2016 году после принятия Федерального закона № 230-ФЗ, который в народе получил название «Закон о коллекторах». О том, какие права теперь есть у коллекторов и как законодательная регламентация деятельности помогла заемщикам, поговорим в статье.
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