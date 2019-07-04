Группа исследователей из Рима на протяжении семи месяцев изучала группу из 27 собак. Особое внимание они уделили иерархии стаи и определили, что наиболее агрессивными особами являются "средние" особи.
Причину этому исследователи увидели в том, что у собак среднего размера практически полностью отсутствует собственная позиция, поэтому им постоянно приходиться бороться за место в иерархии, подчиняясь более большим особям, либо борясь с ними.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.