Собаки среднего размера оказались самыми агрессивными

Группа исследователей из Рима на протяжении семи месяцев изучала группу из 27 собак. Особое внимание они уделили иерархии стаи и определили, что наиболее агрессивными особами являются "средние" особи.



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Причину этому исследователи увидели в том, что у собак среднего размера практически полностью отсутствует собственная позиция, поэтому им постоянно приходиться бороться за место в иерархии, подчиняясь более большим особям, либо борясь с ними.