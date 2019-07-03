Маленькие породы собак названы наиболее подходящими для пожилых людей

Маленькие породы собак будут наиболее подходящими для людей пожилого возраста, поскольку не требуют серьезных физических нагрузок при уходе. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.



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По его словам, пожилым людям лучше выбирать собак из декоративных пород. Они небольшие, а уход за ними не требует серьезной нагрузки. Такие собаки неприхотливы в содержании и хорошо поддаются воспитанию. Эксперт рекомендовал обратить внимание на такие породы, как русская цветная болонка, русский той, чихуахуа, фален или папийон, померанский и малый шпиц.

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