Маленькие породы собак будут наиболее подходящими для людей пожилого возраста, поскольку не требуют серьезных физических нагрузок при уходе. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, пожилым людям лучше выбирать собак из декоративных пород. Они небольшие, а уход за ними не требует серьезной нагрузки. Такие собаки неприхотливы в содержании и хорошо поддаются воспитанию. Эксперт рекомендовал обратить внимание на такие породы, как русская цветная болонка, русский той, чихуахуа, фален или папийон, померанский и малый шпиц.
Ранее главный кинолог России рассказал о том, что россияне часто называют своих питомцев в честь греческих богов и героев кино. В десятку самых популярных кличек попали Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.