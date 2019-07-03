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Маленькие породы собак названы наиболее подходящими для пожилых людей

Зоосфера » Собаки print

Маленькие породы собак будут наиболее подходящими для людей пожилого возраста, поскольку не требуют серьезных физических нагрузок при уходе. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.


Федерация кинологов России предложила запретить свободную продажу собак / Новости от 08.04.2019 04:34

По его словам, пожилым людям лучше выбирать собак из декоративных пород. Они небольшие, а уход за ними не требует серьезной нагрузки. Такие собаки неприхотливы в содержании и хорошо поддаются воспитанию. Эксперт рекомендовал обратить внимание на такие породы, как русская цветная болонка, русский той, чихуахуа, фален или папийон, померанский и малый шпиц.

Ранее главный кинолог России рассказал о том, что россияне часто называют своих питомцев в честь греческих богов и героев кино. В десятку самых популярных кличек попали Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория.

 

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Темы собаки кинологи пожилые люди
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