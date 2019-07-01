Зоопарк в Москве запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

Московский зоопарк начинает с 1 июня онлайн-трансляцию жизни панд, которые были привезены из Китая. Всего в зоопарке было установлено восемь камер в павильонах, где обитают Жуи и Диндин.



Московский зоопарк приглашает всех желающих на завтрак с пандами / Новости от 08.06.2019 18:57

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что трансляция будет вестись круглосуточно. Благодаря этому, пользователи интернета смогут в любое время суток посмотреть, чем заняты привезенные из Китая животные.