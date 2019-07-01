Московский зоопарк начинает с 1 июня онлайн-трансляцию жизни панд, которые были привезены из Китая. Всего в зоопарке было установлено восемь камер в павильонах, где обитают Жуи и Диндин.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что трансляция будет вестись круглосуточно. Благодаря этому, пользователи интернета смогут в любое время суток посмотреть, чем заняты привезенные из Китая животные.
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