Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о планируемой военной операции Киева на территории Крыма.
На брифинге пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Республика Крым — это неотъемлемая часть РФ.
"Любые претензии на полуостров получат должный ответ", — подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в своём видеообращении заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) захватят Крым и Донбасс. По его словам, временное "затишье" на всех направлениях возникло в связи с подготовкой наступления на ряд населённых пунктов, которые находятся под контролем союзных войск РФ и ЛДНР.
Глава Украины отметил, что солдаты ВСУ должны "вернуть" такие города, как Джанкой, Евпатория и Ялта.
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