EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
"Более справедливые шахматы": в Британии решили изменить правила игры
Обломки Boeing A321, севшего в кукурузном поле, до сих лежат на месте аварии
Михаил Мурашко: для пожилых людей вакцинация должна быть тотальной
Как повела себя аллергия в период пандемии
Суд арестовал "скопинского маньяка" за съёмки в ролике КПРФ
"Шагаю по Москве": несколько неизвестных фактов
Наталья Мясоедова: отели влияют на имидж регионов

Биньямин Нетаньяху обвинил власти Израиля в "полной сдаче американцам"

Yoki.ru

Экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил новое правительство страны в том, что оно отдает свою независимость США с помощью политики "никаких сюрпризов”, которая, по его словам, может связать Тель-Авиву руки.

Биньямин Нетаньяху обвинил власти Израиля в "полной сдаче американцам"

"Правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннеттом превратило нас в своего рода протекторат с обязанностью отчитываться”, — заявил Нетаньяху в своём обращении к Кнессету.

Об этом рассказала The Times of Israel.

Его пламенная речь была вызван решением Беннета продолжать отношения с Вашингтоном "без сюрпризов, без дневного света", то есть США и Израиль теперь будут координировать свои действия по определенным планам.

Ранее израильские СМИ сообщили, что министр иностранных дел страны Яир Лапид договорился о политике "без сюрпризов” с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном в середине июня. Эта новость побудила Нетаньяху обвинить Лапида в том, что он пообещал США заранее информировать Вашингтон о любых операциях Израиля против Ирана, что Лапид отрицал.

"Если у нас нет независимости в этом вопросе, то у нас вообще нет независимости”, — заявил бывший премьер-министр, ставший теперь лидером оппозиции.

Нетаньяху также сказал, что способность действовать взаимопроникновенно "является экзистенциальным вопросом для Израиля, в котором могут быть сюрпризы, а иногда сюрпризы необходимы”.

Нетаньяху также, по-видимому, был особенно обеспокоен тем, что администрация Байдена потенциально может допустить утечку конфиденциальной информации общественности, которая может легко включать планы операций Израиля, если Тель-Авив заранее поделится ими с Вашингтоном.

"Информация, которая отправляется в Америку, может просочиться в крупные СМИ, и таким образом наши операции будут сорваны”, — сказал он, добавив, что именно по этой причине он "отказывался от просьб американских президентов всегда информировать их о наших действиях” в течение примерно десяти лет.

На самом деле, политика "никаких сюрпризов” в американо-израильских отношениях не является ноу-хау: этот принцип обсуждался сторонами по крайней мере с 2011 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Телеведущий Усов: советским дикторам экономически выгодно было быть грамотными
"Более справедливые шахматы": в Британии решили изменить правила игры
Обломки Boeing A321, севшего в кукурузном поле, до сих лежат на месте аварии
Михаил Мурашко: для пожилых людей вакцинация должна быть тотальной
Как повела себя аллергия в период пандемии
Суд арестовал "скопинского маньяка" за съёмки в ролике КПРФ
"Шагаю по Москве": несколько неизвестных фактов
Наталья Мясоедова: отели влияют на имидж регионов
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Новости Украины
Зеленский: "Возвращение Крыма — это лишь вопрос времени"
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Мир. Новости мира
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников