Биньямин Нетаньяху обвинил власти Израиля в "полной сдаче американцам"

Экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил новое правительство страны в том, что оно отдает свою независимость США с помощью политики "никаких сюрпризов”, которая, по его словам, может связать Тель-Авиву руки.

"Правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннеттом превратило нас в своего рода протекторат с обязанностью отчитываться”, — заявил Нетаньяху в своём обращении к Кнессету.

Об этом рассказала The Times of Israel.

Его пламенная речь была вызван решением Беннета продолжать отношения с Вашингтоном "без сюрпризов, без дневного света", то есть США и Израиль теперь будут координировать свои действия по определенным планам.

Ранее израильские СМИ сообщили, что министр иностранных дел страны Яир Лапид договорился о политике "без сюрпризов” с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном в середине июня. Эта новость побудила Нетаньяху обвинить Лапида в том, что он пообещал США заранее информировать Вашингтон о любых операциях Израиля против Ирана, что Лапид отрицал.

"Если у нас нет независимости в этом вопросе, то у нас вообще нет независимости”, — заявил бывший премьер-министр, ставший теперь лидером оппозиции.

Нетаньяху также сказал, что способность действовать взаимопроникновенно "является экзистенциальным вопросом для Израиля, в котором могут быть сюрпризы, а иногда сюрпризы необходимы”.

Нетаньяху также, по-видимому, был особенно обеспокоен тем, что администрация Байдена потенциально может допустить утечку конфиденциальной информации общественности, которая может легко включать планы операций Израиля, если Тель-Авив заранее поделится ими с Вашингтоном.

"Информация, которая отправляется в Америку, может просочиться в крупные СМИ, и таким образом наши операции будут сорваны”, — сказал он, добавив, что именно по этой причине он "отказывался от просьб американских президентов всегда информировать их о наших действиях” в течение примерно десяти лет.

На самом деле, политика "никаких сюрпризов” в американо-израильских отношениях не является ноу-хау: этот принцип обсуждался сторонами по крайней мере с 2011 года.