Российское посольство в Индонезии сообщило о том, что россиянам, которые хотят вернуться на родину вывозными рейсами из Бали больше не нужно предъявлять тесты на COVID-19.
"Посольству России в Индонезии удалось добиться согласия властей Бали и администрации аэропорта Нугах Раи на то, чтобы к россиянам, которые вылетают в Россию на вывозных рейсах 11 и 14 июня, не применялись требования относительно предъявления негативных результатов RAPID-теста на COVID-19", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
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