Сегодня в США прощаются с человеком - легендой. Уилсон Рузвельт Джерман не был ни политиком, ни шоу-мэном, ни звездой спорта. Он был простым дворецким.
Но дань памяти ему отдают "первые семьи США":
Джерман, которому был 91 год, умер 21 мая от коронавируса.
Он начал работать уборщиком при Дуайте Эйзенхауэре и вышел на пенсию в качестве лифтера во время президентства Барака Обамы.
"Благодаря своей доброте и заботе Уилсон Джерман помог сделать Белый дом домом для десятилетий первых семей, в том числе нашей”, - сказала Мишель Обама.
"Его служение другим его готовность идти выше и дальше для страны, которую он любил и всех тех, чьи жизни он коснулся, является наследием, достойным его щедрого духа.”
Wilson Roosevelt Jerman, former White House butler who served through 11 presidencies, dies of COVID-19 https://t.co/7pCdTAUNuj pic.twitter.com/b6JhNPB85g— The Hill (@thehill) May 20, 2020
Джерман стал дворецким Белого дома при Джоне Кеннеди.
"Джерман служил дворецким в Белом доме в течение 11 президентств и заставил поколения первых семей чувствовать себя как дома, в том числе и наши”, - написала Хиллари Клинтон. - Наши самые теплые соболезнования его близким.”
Джордж Буш-младший и первая леди Лора Буш говорят, что Джерман был прекрасным человеком:
“Он был первым человеком, которого мы видели утром, когда мы покинули резиденцию, и последним человеком, которого мы видели каждую ночь, когда мы вернулись”, - сказал Буш-младший NBC News.
Дезире Барнс, которая работала в администрации Обамы, сказала, что Джерман относился к сотрудникам по-доброму. Она вспомнила, что когда она работала стажером, он приносил ей еду, если она не успевала поесть, и даже звонил ей во время особенно сильной метели, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.
"Он был абсолютно вне политики. Он был в Белом доме для того, чтобы служить людям, а не президентам, - говорит Барнс. - Он был там в одни самых тяжелых дней для многих президентов ... Он утешал и поддерживал вдову Кеннеди... Он был действительно чутким человеком. Он просто был отличным слушателем.”
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