Америка прощается с человеком-легендой - дворецким Белого дома

Сегодня в США прощаются с человеком - легендой. Уилсон Рузвельт Джерман не был ни политиком, ни шоу-мэном, ни звездой спорта. Он был простым дворецким.

Но дань памяти ему отдают "первые семьи США":

Уилсон Джерман, бывший дворецкий Белого дома, служил в этой должности при 11 президентах.

Джерман, которому был 91 год, умер 21 мая от коронавируса.

Он начал работать уборщиком при Дуайте Эйзенхауэре и вышел на пенсию в качестве лифтера во время президентства Барака Обамы.

"Благодаря своей доброте и заботе Уилсон Джерман помог сделать Белый дом домом для десятилетий первых семей, в том числе нашей”, - сказала Мишель Обама. "Его служение другим его готовность идти выше и дальше для страны, которую он любил и всех тех, чьи жизни он коснулся, является наследием, достойным его щедрого духа.”

Wilson Roosevelt Jerman, former White House butler who served through 11 presidencies, dies of COVID-19 https://t.co/7pCdTAUNuj pic.twitter.com/b6JhNPB85g May 20, 2020

Джерман стал дворецким Белого дома при Джоне Кеннеди.

"Джерман служил дворецким в Белом доме в течение 11 президентств и заставил поколения первых семей чувствовать себя как дома, в том числе и наши”, - написала Хиллари Клинтон. - Наши самые теплые соболезнования его близким.”

Джордж Буш-младший и первая леди Лора Буш говорят, что Джерман был прекрасным человеком:

“Он был первым человеком, которого мы видели утром, когда мы покинули резиденцию, и последним человеком, которого мы видели каждую ночь, когда мы вернулись”, - сказал Буш-младший NBC News.

Дезире Барнс, которая работала в администрации Обамы, сказала, что Джерман относился к сотрудникам по-доброму. Она вспомнила, что когда она работала стажером, он приносил ей еду, если она не успевала поесть, и даже звонил ей во время особенно сильной метели, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.