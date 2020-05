Сегодня в США прощаются с человеком - легендой. Уилсон Рузвельт Джерман не был ни политиком, ни шоу-мэном, ни звездой спорта. Он был простым дворецким.

Но дань памяти ему отдают "первые семьи США":

Джерман, которому был 91 год, умер 21 мая от коронавируса.

Он начал работать уборщиком при Дуайте Эйзенхауэре и вышел на пенсию в качестве лифтера во время президентства Барака Обамы.

Wilson Roosevelt Jerman, former White House butler who served through 11 presidencies, dies of COVID-19 https://t.co/7pCdTAUNuj pic.twitter.com/b6JhNPB85g