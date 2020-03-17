Китай, который сумел переломить развитие эпидемии коронавируса, теперь столкнулся с угрозой проникновения в страну COVID-2019 извне.
Как сообщает сегодня госкомитет КНР по здравоохранению,
"Общее число завезенных из-за границы случаев заражения достигло 143", — написано в распространенном документе.
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за сутки
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всего
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новых заражений — 1 (в Ухане)
выписано из больниц — 893 человека (836 — в Ухане),
летальных исходов — 12 (в Ухане — 11)
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заражений — 67 799 (50 004 — в Ухане),
вылечено — 55 987,
скончались 3111 человек(2 480 — в Ухане).
Как рассказывала ранее "Правда.Ру", в мире коронавирус зарегистрирован уже в 151 стране. Подробнее о статистике на начало вторника, 17 марта, читайте в материале на сайте.
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