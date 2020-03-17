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Источник Правда.Ру

Коронавирус в Китае: статистика эпидемии за сутки

Yoki.ru

Китай, который сумел переломить развитие эпидемии коронавируса, теперь столкнулся с угрозой проникновения в страну COVID-2019 извне.

Как сообщает сегодня госкомитет КНР по здравоохранению,

из 21 зарегистрированного за сутки нового случая заражения коронавирусом, 20 — "завозные", из них:

  • 9 — в Пекине,
  • 3 — в Шанхае,
  • 3 — в Гуандуне
  • по одному в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Гуанси, Юньнань и Шэньси.

"Общее число завезенных из-за границы случаев заражения достигло 143", — написано в распространенном документе.

Всего за время эпидемии в материковой части Китая:

  • заразились коронавирусом — 80 881 человек,
  • умерли — 3 226 (за последние сутки — 13),
  • вылечено — более 68,8 тысячи. излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии,

за сутки

всего

новых заражений — 1 (в Ухане)

выписано из больниц — 893 человека (836 — в Ухане),

летальных исходов — 12 (в Ухане — 11)

заражений — 67 799 (50 004 — в Ухане),

вылечено — 55 987,

скончались 3111 человек(2 480 — в Ухане).

Как рассказывала ранее "Правда.Ру", в мире коронавирус зарегистрирован уже в 151 стране. Подробнее о статистике на начало вторника, 17 марта, читайте в материале на сайте.

О том, как обстоят дела в России, последние данные представлены на правительственном портале стопкоронавирус. рф.

Темы сутки китай эпидемия статистика коронавирус
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