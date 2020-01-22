В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".
По версии авторов статьи, двое россиян с диппаспортами посетили Давос летом минувшего года. Полиция кантона Граубюнден заподозрила в них шпионов, которые приехали в страну специально "пораньше", зная, что скоро (через каких-то полгода — прим. ред.) туда
"съедутся многие политики, которые могут быть потенциальными мишенями для шпионской деятельности".
Мужчин даже задержали "для установления личностей". Один из них, пишет Tribune de Geneve, "представился сантехником" (вот такие в России сантехники — сплошь с дипломатическими паспортами — прим. ред.).
"Поскольку до момента задержания русские мужчины ничего незаконного совершить не успели, их отпустили", — написано в статье.
Публикацию прокомментировали дипломаты из посольства РФ в Женеве. Она была названа "высосанной из пальца".
"В посольстве РФ не были информированы об этом случае в Давосе. Но раз в статье приводится заявление полиции, согласно которому она ничего подозрительного не обнаружила, вывод прост: в очередной раз в прессе ни из чего раздули статью", — сказал Станислав Смирнов, секретарь посольства России в Швейцарии.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.