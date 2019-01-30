Мадуро пообещал Трампу второй Вьетнам в случае вторжения

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что создаст на территории страны десятки тысяч отрядов народного ополчения. Солдаты, уверен глава государства, не допустят вторжения армии Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что США, Канада, Израиль, Австралия, Грузия, Украина, Франция и подавляющее большинство стран Южной Америки объявили о том, что не признают власть "тирана" Николаса Мадуро законной. Российская Федерация, Китайская народная республика и несколько членов Евросоюза заявили же, что признают законным правление действующего президента Венесуэлы.

Идеей о создании отрядов народного ополчения Николас Мадуро, отметим, поделился во время выступления на одной из военных баз Венесуэлы. В последнее время президент страны, что примечательно, часто посещает различные военные части по всему государству. Мадуро занялся собственной армией сразу после того, как Хуан Гуаидо, претендующий на президентское кресло, поделился с общественностью своими планами заручиться поддержкой венесуэльских военных.

Напомним, что огромную роль в войне Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме сыграли местные партизанские отряды.

Отметим, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не зря переживает насчет военного вмешательства США во внутренние дела страны. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время пресс-конференции случайно показал в телевизионные камеры свой личный блокнот. Из записей в нем следует, что Соединенные Штаты Америки в самое ближайшее время намерены отправить несколько тысяч своих солдат в соседнюю с Венесуэлой Колумбию.

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