СМИ: командующий войсками США в Южной Америке прилетел в Колумбию

Командующий сухопутными войсками США в Южной Америке генерал-майор Марк Стаммер прибыл в соседнюю с кризисной Венесуэлой Колумбию.

Об этом сообщает венесуэльское издание Tenemos Noticias.

Как сообщают авторы материала, представитель Соединенных Штатов Америки якобы намерен обсудить с правительством южноафриканской республики ряд вопросов по поводу сотрудничества двух стран и методам урегулирования кризисных ситуаций в регионе.

Отметим, что визит командующего сухопутными войсками США в Южной Америке вызвал широкое обсуждение у мировой общественности и в средствах массовой информации. Дело в том, что все чаще звучат утверждения о том, что правительство Соединенных Штатов Америки намерено инициировать военное вторжению в Венесуэлу. Для этого американских войскам, скорее всего понадобится посильная помощь соседних республик — например, все той же Колумбии.

Примечательно, что национальное оборонное ведомство Колумбии на данный момент отрицает ведение переговоров с американским правительством по поводу вхождения войск США на территории южноамериканского государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон во время пресс-конференции по вопросу урегулирования ситуации в Венесуэле повел себя неосторожно. Так, Болтон случайным образом показал в телекамеры свой личный блокнот. Представители средств массовой информации разглядели в нем следующую запись: "5 тысяч военнослужащих в Колумбию".

Читайте также:

Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский…