СМИ: командующий войсками США в Южной Америке прилетел в Колумбию

Командующий сухопутными войсками США в Южной Америке генерал-майор Марк Стаммер прибыл в соседнюю с кризисной Венесуэлой Колумбию.
Об этом сообщает венесуэльское издание Tenemos Noticias.
Как сообщают авторы материала, представитель Соединенных Штатов Америки якобы намерен обсудить с правительством южноафриканской республики ряд вопросов по поводу сотрудничества двух стран и методам урегулирования кризисных ситуаций в регионе.
Отметим, что визит командующего сухопутными войсками США в Южной Америке вызвал широкое обсуждение у мировой общественности и в средствах массовой информации. Дело в том, что все чаще звучат утверждения о том, что правительство Соединенных Штатов Америки намерено инициировать военное вторжению в Венесуэлу. Для этого американских войскам, скорее всего понадобится посильная помощь соседних республик — например, все той же Колумбии.
Примечательно, что национальное оборонное ведомство Колумбии на данный момент отрицает ведение переговоров с американским правительством по поводу вхождения войск США на территории южноамериканского государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон во время пресс-конференции по вопросу урегулирования ситуации в Венесуэле повел себя неосторожно. Так, Болтон случайным образом показал в телекамеры свой личный блокнот. Представители средств массовой информации разглядели в нем следующую запись: "5 тысяч военнослужащих в Колумбию".
Читайте также:
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
Сомнительные доводы Японии по поводу Курильских островов в беседе с обозревателем "Правды.Ру" опроверг историк и дипломат Николай Платошкин.