Отдать золото Венесуэлы Мадуро - "это спустить его в унитаз"

Банк Англии независим, а отдавать золотой запас Венесуэлы Николасу Мадуро — это означает "спустить его в унитаз", считает эксперт Василий Солодков.

Банк Англии отказал в заявке правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро на возвращение золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов. По информации агентства Bloomberg, такое решение было принято после обращения к британским коллегам госсекретаря США Майкла Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона, предложивших "отлучить Мадуро от его зарубежных активов".

Как сказал "Правде.Ру" директор Банковского института Высшей школы экономики, Василий Солодков, Мадуро довел инфляцию в стране до фактически двух миллионов процентов в год, "поэтому отдавать деньги Мадуро — это означает спустить это все в унитаз". Мадуро, по мнению эксперта, "не задумал никакие реформы, ему бы усидеть на штыках армии против собственного народа".

"Вопрос заключается в чем? Признан ли тот, кто сейчас обращается к частному Банку Англии, правительством Великобритании как руководитель страны или нет? На этой базе вопрос о выдаче и решается. У нас лучший друг Ким Чен Ир и Мадуро. У Англии — другие друзья. Ну что поделаешь?", — заметил Василий Солодков.

Считается, что все золото России (более 2000 тонн) хранится дома и находится на балансе Центрального банка, а не Минфина, как это принято в других странах. "Потому что если возникнут требования к Российской Федерации (а они не раз возникали, допустим, по делу "Юкоса"), то те резервы, которые хранятся в Центральном банке, выдачи не подлежат — он отвечает по обязательствам государства, он независим", — пояснил Василий Солодков. "А минфиновские тут же без проблем арестовываются, потому что Минфин представляет государство", — заключил он.

Заметим, что держать золото или деньги в западных активах или на счетах теми, кого на Западе считают "недемократичными режимами" черезвычайно опасно. Об этом говорит опыт Ирана, Ливии, Казахстана, а теперь и Венесуэлы. Отметим, что Помпео причислил к таким странам Россию и Китай. Однако не возвращают золото и Германии, но совсем по другой причине — это не совсем суверенная страна.

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