Отдать золото Венесуэлы Мадуро - "это спустить его в унитаз"

Банк Англии независим, а отдавать золотой запас Венесуэлы Николасу Мадуро — это означает "спустить его в унитаз", считает эксперт Василий Солодков.
Банк Англии отказал в заявке правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро на возвращение золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов. По информации агентства Bloomberg, такое решение было принято после обращения к британским коллегам госсекретаря США Майкла Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона, предложивших "отлучить Мадуро от его зарубежных активов".
Как сказал "Правде.Ру" директор Банковского института Высшей школы экономики, Василий Солодков, Мадуро довел инфляцию в стране до фактически двух миллионов процентов в год, "поэтому отдавать деньги Мадуро — это означает спустить это все в унитаз". Мадуро, по мнению эксперта, "не задумал никакие реформы, ему бы усидеть на штыках армии против собственного народа".
"Вопрос заключается в чем? Признан ли тот, кто сейчас обращается к частному Банку Англии, правительством Великобритании как руководитель страны или нет? На этой базе вопрос о выдаче и решается. У нас лучший друг Ким Чен Ир и Мадуро. У Англии — другие друзья. Ну что поделаешь?", — заметил Василий Солодков.
Считается, что все золото России (более 2000 тонн) хранится дома и находится на балансе Центрального банка, а не Минфина, как это принято в других странах. "Потому что если возникнут требования к Российской Федерации (а они не раз возникали, допустим, по делу "Юкоса"), то те резервы, которые хранятся в Центральном банке, выдачи не подлежат — он отвечает по обязательствам государства, он независим", — пояснил Василий Солодков. "А минфиновские тут же без проблем арестовываются, потому что Минфин представляет государство", — заключил он.
Заметим, что держать золото или деньги в западных активах или на счетах теми, кого на Западе считают "недемократичными режимами" черезвычайно опасно. Об этом говорит опыт Ирана, Ливии, Казахстана, а теперь и Венесуэлы. Отметим, что Помпео причислил к таким странам Россию и Китай. Однако не возвращают золото и Германии, но совсем по другой причине — это не совсем суверенная страна.
Читайте по теме: Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду.
Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.