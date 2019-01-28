В США рассказали, что Трамп интересовался военным вторжением в Венесуэлу

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы интересовался военным вторжением в Венесуэлу.

Об этом в интервью американскому новостному порталу Axios рассказал американский сенатор Линдси Грэм. По его словам, Дональд Трамп затрагивал эту тему в разговоре с ним.

Так, заявил Линдси Грэм, глава государства спрашивал его мнение по поводу военного вторжения в Венесуэлу. Представитель правительства Соединенных Штатов Америки же посоветовал Дональду Трампу быть как можно аккуратнее в этом вопросе. У Вашингтона из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы, предупредил американского президента Линдси Грэм.

По словам американского сенатора, Дональд Трамп удивился его словам. Президент США, отмечает Грэм, считает, будто сенатор-республиканец не против вторгнуться буквально куда угодно. Дональд Трамп, что примечательно, прямо заявил об этом Линдси Грэму. Тот же ответил действующему президенту Соединенных Штатов Америки, что выступает за военное вторжение в другие страны лишь в том случае, когда под угрозой находятся национальные интересы США.

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью новостному порталу подытожил, что у Дональда Трампа весьма и весьма агрессивный подход к проблемам в современной Венесуэле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации порекомендовало Соединенным Штатам Америки остерегаться военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. В российском дипломатическом ведомстве считают, что такой шаг со стороны Вашингтона будет сценарием катастрофическим.

Фото: pravda. ru

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