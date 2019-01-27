В РФ опровергли информацию о направлении в Венесуэлу 400 российских солдат

Российская Федерация не направляла в Венесуэлу четыре сотни своих бойцов. Об этом заявил пресс-секретарь действующего президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, "у страха глаза велики". Разумеется, подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Москва не отправляла в Венесуэлу никаких своих солдат.

Напомним, что некоторое время назад западные средства массовой информации заявили, будто Российская Федерация направила на территорию Венесуэлы четыре сотни бойцов "Группы Вагнера" — частной военной группировки. Так, на Западе считают, что с помощью этих солдат российская сторона намерена защитить нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отметим, что "Группа Вагнера" принимала участие в военных действиях на территории Украины, Ливии, Судана, Сирии и Центральной южноафриканской республике.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания и подавляющее большинство латиноамериканских стран выступили против "тирана" Николаса Мадуро, объявив его власть в Венесуэле незаконной. В США отметили, что будут настаивать на повторных выборах президента и всеми возможными способами попытаются вернуть в страну демократию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации предостерегло Соединенные Штаты Америки от военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

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