Бразилия направит свои нефтедоллары на усиление морских границ

Новое правительство Бразилии собирается направить доходы от продажи нефти и газа на оборону. Европейские судостроители надеются, что теперь Бразилия сможет позволить себе новую программу по закупке малых сторожевых кораблей.

Бразилия в прошлом тратила два процента своих нефтяных доходов на оборону, и это являлось частью национальной политики страны в течение некоторого времени. Тем не менее, предыдущее лидеры Бразилии никогда не уделяли достаточного внимания данному вопросу, говорит Эрик Бертело, который возглавляет бразильский филиал французской судостроительной компании Naval Group. Правительство уходящего в отставку президента Мишеля Темера стало использовать средства нефтяного фонда совсем недавно и на данный момент направило около 650 миллионов долларов государственной компании Emgepron для разработки новых военно-морских проектов, таких как программа фрегата Tamandare стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что правительство избранного президента Жаира Болсонару, политика крайне правого толка, который вступит в должность в январе, продолжит реализацию этой политики. Представители военной промышленности в европейских странах сообщили, что они будут внимательно следить за военными расходами Бразилии и шагами, которые правительство Болсонару предпримет в этом направлении в следующем году.

Французская судостроительная компания Naval Group выступает конкурентом немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems, голландским судостроителем Damen и итальянской компании Fincantieri. ВМС Бразилии и четыре участника тендера находятся на заключительной стадии согласования проекта, а предложения них должны поступить 8 марта. Ожидается, что командование военно-морского флота Бразилии определит победителя также в марте 2019 года.

В рамках программы Tamandare, Бразилия планирует приобрести четыре судна и первоначальный пакет обслуживания на восемь лет. Корабли должны будут защитить богатые природными ресурсами прибрежные воды Бразилии вверх и вниз по ее обширной береговой линии.

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