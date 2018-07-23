Куба все: новая Конституция разрешит олигархов и президента

Обновленная Кубинская конституция предполагает теперь пост президента в стране. Срок его пребывания на посту ограничен десятью годами. Также поправки в конституцию признают за гражданами страны право на частную собственность — небывалый прецедент для социалистической страны. Обновленная конституция также включает в себя пункт о запрете на дискриминации по гендерным признакам.

Фото: facebook.com/Asamblea Nacional Cuba

Одним из основных стремлений Кубы, согласно конституции, остается строительство социализма. Интересно, что социализм как общественный строй предполагает общественную собственность, то есть совместное управление и владение, и выступает против собственности частной.

Куба является социалистической республикой парламентского типа. Большинство депутатов в парламенте - коммунисты. До нововведений в кубинскую конституцию исполнительную власть осуществлял председатель Государственного Совета, являющийся, по сути, главой государства. Теперь же, согласно поправкам в конституцию, у руля Кубы будет стоять президент — выборный глава государства.

В 20-ом веке СССР и Куба находились в близких партнерских дипломатических взаимоотношениях. После развала Советского Союза в 1991 году многое изменилось. Так, Россия значительно сократила свое военное присутствие на острове и прекратила оказывать экономическую помощь Кубе в тех объемах, в каких делал это Советский Союз.

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