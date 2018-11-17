Компания из Соединенных Штатов Америки, участвующая в поисках пропавшей год назад аргентинской подлодки San Juan, объявила о том, что наконец-то нашла ее.
Об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter сообщают Военно-морские силы Аргентины. Пресс-служба аргентинских ВМС заявила о том, что San Juan якобы находится на глубине 800 метров.
Напомним, что аргентинская подлодка San Juan перестала выходить на связь в ноябре прошлого года. Ранее "Правда.Ру" писала подробно об этой трагедии. На борту пропавшей подводной лодки находились порядка полусотни человек. Спустя примерно месяц после загадочного исчезновения San Juan власти Аргентины признали, что экипаж подводной лодки погиб — сообщалось, что запаса кислорода у аргентинских подводников было примерно на неделю.
Отметим, что до сих пор остаются неясными достоверные причины гибели аргентинской подлодки. Участвовавшие в спасательной операции и расследовании обстоятельств случившегося Российская Федерация, Германия, Канада, Бразилия, Чили, Соединенные Штаты Америки, Колумбия, Испания, Франция, Норвегия, Уругвай, Перу и Великобритания не смогли пока разобраться в случившемся.
Ранее "Правда.Ру" писала также о том, что гибель аргентинской подводной лодки может быть на совести Соединенного Королевства.
Фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
12 лет назад "Курск" торпедировала американская…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.
Вашингтон угрожает Москве все большими санкциями за все большие "провинности".Список в ближайшее время будет неисчерпаем. Готова ли экономика страны к вызовам?
Именно 15 ноября, только 1991 года, окончательно и бесповоротно на СССР был поставлен крест. Была уничтожена база советского даже не государства, а шире - строя.
Смелые заявления президента Франции о создании европейской армии и нежелании быть вассалом США могут привести к печальным последствиям для Эммануэля Макрона.