Пропавшая год назад аргентинская подлодка найдена на дне

Компания из Соединенных Штатов Америки, участвующая в поисках пропавшей год назад аргентинской подлодки San Juan, объявила о том, что наконец-то нашла ее.

Об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter сообщают Военно-морские силы Аргентины. Пресс-служба аргентинских ВМС заявила о том, что San Juan якобы находится на глубине 800 метров.

Напомним, что аргентинская подлодка San Juan перестала выходить на связь в ноябре прошлого года. Ранее "Правда.Ру" писала подробно об этой трагедии. На борту пропавшей подводной лодки находились порядка полусотни человек. Спустя примерно месяц после загадочного исчезновения San Juan власти Аргентины признали, что экипаж подводной лодки погиб — сообщалось, что запаса кислорода у аргентинских подводников было примерно на неделю.

Отметим, что до сих пор остаются неясными достоверные причины гибели аргентинской подлодки. Участвовавшие в спасательной операции и расследовании обстоятельств случившегося Российская Федерация, Германия, Канада, Бразилия, Чили, Соединенные Штаты Америки, Колумбия, Испания, Франция, Норвегия, Уругвай, Перу и Великобритания не смогли пока разобраться в случившемся.

Ранее "Правда.Ру" писала также о том, что гибель аргентинской подводной лодки может быть на совести Соединенного Королевства.

Фото: REX/Shutterstock

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