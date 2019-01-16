Мадуро официально объявлен узурпатором Венесуэлы

15 января в Конгрессе Венесуэлы постановил, что Николас Мадуро является узурпатором. Оппозиционный конгрессмен Хорхе Милан сообщил, что на данный момент в стране нет президента, и Конгрессу необходимо произвести "политический переход" к констутиционной смене правительства.

В Конгрессе отметили, что следующим шагов к "новому правительству" будет обращение к мировым лидерам с требованием заблокировать банковские счета администрации Мадуро. В частности, конгрессмены собираются обратиться к Евросоюзу, США, Бразилии и Чили.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже говорил о планах поддержать лидера оппозиционных сил Венесуэлы Хуана Гайдо, и признать его президентом государства. По мнению Трампа, это усилит давление на Мадуро, который уже второй раз занимает пост президента Венесуэлы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об обвинениях Вашингтона в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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