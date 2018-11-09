Испанский политик опровергает западную пропаганду о Венесуэле

Иньиго Эррехон (Iñigo Errejón) — один из лидеров испанской партии "Подемос" и кандидат на пост мэра Мадрида опровергает западную пропаганду о том, что "Венесуэла умирает от голода".

Об этом он рассказал в интервью чилийской газете The Clinic.

"Политический процесс в Венесуэле достиг многих успехов в социалистических преобразованиях, безусловно демократических, где уважаются права и свободы оппозиции, которая, тем не менее, говорит почти каждый день по телевизору, что живет в диктатуре", — сказал Эррехон.

Журналист, бравший интервью, пытался доказать обратное, упомянув о том, что оппозиция не была привлечена к выборам в Учредительное собрание и что население Венесуэлы "за последние годы потеряло в среднем 10 килограммов ". Однако побывавший в Венесуэле испанец отметил, что у него "нет таких данных".

"Венесуэла есть три раза в день", — заметил Эррехон.

"Многие успехи были достигнуты, например, за счет того, что люди получили доступ к общественному здравоохранению, образованию", продолжил он. Есть "бесплатные центры здоровья, люди могут бесплатно сделать рентгеновские снимки".

Политик так же опровергает данные о том, что "не хватает лекарств". По его мнению, дело не в том, что не хватает, проблема в том, что они скупаются и отправляются в Колумбию, "где они дороже".

"Так почему люди бегут из Венесуэлы?" — спросил журналист. "Я считаю, что из-за проблем с безопасностью", — ответил Эррехон. "В стране очень сильная политическая напряженность и поляризация общества. Я считаю, что политическое руководство не смогло гарантировать борьбу с инфляцией и нехваткой продовольствия, и это заставило людей искать лучшую жизнь в других странах", — резюмировал Иньиго Эррехон.

Как сообщала "Правда.Ру" феномен, объясняющий переизбрание Мадуро президентом в 2018 году- это налаженная система субсидий бедным слоям населения по нескольким социальным программам. Одна из них — это распределение по субсидированным ценам продуктов питания через местные комитеты по снабжению и производству (CLAP). Это набор основных продуктов питания весом 14 килограммов вставшим на учет семьям, и его хватает на семью из трех человек на две недели. О том, как работает венесуэльский социализм, читайте в материале "Правды.Ру".

Между тем, под предлогом спасения венесуэльцев от голода и защите их прав в Венесуэлу готовится американская интервенция, поддерживаемая генсеком ОАГ.

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