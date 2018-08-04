Аргентинец посадил за решетку дюжину коррумпированных чиновников

Интересный случай произошел в Аргентине. Там арестовали 12 чиновников после того, как водитель одного из них опубликовал свои записи о взятках, которые ему по долгу службы приходилось развозить.
Так, обычный аргентинский водитель Оскар Центено больше десяти лет получал от своих начальников приказы отвозить взятки тому или иному чиновнику. Законопослушный уроженец Аргентины записывал не только время, дату и имя взяточника, но и даже вес сумки с деньгами.
В начале этого года Оскар Центено передал все свои записи в одно из местных средств массовой информации. Там долгие месяцы работали над статьей о коррупции в аргентинском истеблишменте, прежде чем опубликовать ее. После того, как информация появилась на страницах газеты, сотрудники правопорядка тут же дали ход расследованию. Буквально за несколько дней полицейские задержали 12 чиновников, подозреваемых в коррупции.
По самым скромным подсчетам журналистов, в записях Оскара Центено говорится о хищении порядка 60 миллионов долларов. По мнению стражей правопорядка, на самом деле речь идет о сумме в полтора-два раза больше.
Интересно, приведет ли цепь крупных взяток к тогдашнему главе Аргентины Кристине Киршнер. Она руководила южноамериканской страной с 2007 по 2015 годы, как раз в самый разгар работы Оскара Центено над своими записями. В прошлом декабре она уже находилась под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов. Тогда Кристине Киршнер вменялись государственная измена и мошенничество в торговле валютой.
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