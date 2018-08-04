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Источник Правда.Ру

Аргентинец посадил за решетку дюжину коррумпированных чиновников

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Интересный случай произошел в Аргентине. Там арестовали 12 чиновников после того, как водитель одного из них опубликовал свои записи о взятках, которые ему по долгу службы приходилось развозить.

Аргентинец посадил за решетку дюжину коррумпированных чиновников. 390438.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Так, обычный аргентинский водитель Оскар Центено больше десяти лет получал от своих начальников приказы отвозить взятки тому или иному чиновнику. Законопослушный уроженец Аргентины записывал не только время, дату и имя взяточника, но и даже вес сумки с деньгами.

В начале этого года Оскар Центено передал все свои записи в одно из местных средств массовой информации. Там долгие месяцы работали над статьей о коррупции в аргентинском истеблишменте, прежде чем опубликовать ее. После того, как информация появилась на страницах газеты, сотрудники правопорядка тут же дали ход расследованию. Буквально за несколько дней полицейские задержали 12 чиновников, подозреваемых в коррупции.

По самым скромным подсчетам журналистов, в записях Оскара Центено говорится о хищении порядка 60 миллионов долларов. По мнению стражей правопорядка, на самом деле речь идет о сумме в полтора-два раза больше.

Интересно, приведет ли цепь крупных взяток к тогдашнему главе Аргентины Кристине Киршнер. Она руководила южноамериканской страной с 2007 по 2015 годы, как раз в самый разгар работы Оскара Центено над своими записями. В прошлом декабре она уже находилась под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов. Тогда Кристине Киршнер вменялись государственная измена и мошенничество в торговле валютой.

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Темы взятки коррупция Аргентина Южная Америка
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