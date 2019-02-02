В Венесуэле считают, что смена власти в стране пойдет на пользу России

Смена власти в кризисной Венесуэле пойдет на пользу как Российской Федерации, так и Китайской народной республике.
Об этом в интервью новостному портале Reuters заявил объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуаидо.
Так, по словам Хуана Гуаидо, Россия и Китай, как крупнейшие иностранные кредиторы современной Венесуэлы, должны быть довольны сменой власти в южноамериканской стране. Венесуэла, пообещал Гуаидо, выполнит все свои обязательства как перед Москвой, так и перед Пекином. Страну в ближайшее время, уверен претендующий на президентское кресло Гуаидо, ждет стабильность. И РФ, и Поднебесную, подчеркнул он, такое положение дел должно всецело и полностью устраивать.
Отметим, что в своем интервью Хуан Гуаидо не просто так упомянул именно Россию и Китай. Так, две этих сверхдержавы являются чуть ли единственными в мире государствами, что открыто поддержали действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Соединенные Штаты Америки, Европа и подавляющее большинство стран Латинской Америки объявили его власть незаконной.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы интересовался военным вмешательством страны во внутренние дела Венесуэлы. Так, глава государства якобы подходил к своим сторонникам и спрашивал, что они думают по этому поводу.
Также "Правда.Ру" писала о том, что нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал создать на территории страны тысячи нарядов народного ополчения. Все для того, уточнил Мадуро, чтобы не пустить на территорию страны армию США.
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