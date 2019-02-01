США предупредили Россию о золоте Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки заявили о недопустимости разграбления современной Венесуэлы и призвали Российскую Федерацию, а также ряд других государств не вести с Каракасом — столицей южноамериканской страны — никаких сделок по нефти и золоту.

Об этом, ссылаясь на анонимный источник в американском правительстве, сообщает новостное издание Reuters.

Так, пишут авторы материала, анонимный источник уверен, что кризисную Венесуэлу ряд стран собирается в буквальном смысле разворовать. России и все прочим странам не стоит заключать никаких сделать с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, указал представитель правительства Соединенных Штатов Америки.

Отметим, что Россию анонимный источник агентства Reuters упомянул не просто так. Дело в том, что буквально несколько дней назад в парламенте Венесуэлы вдруг объявили о планах главы государства Николаса Мадуро вывести несколько десятков тонн золота в Россию. Москва же, что примечательно, назвала эту информацию несоответствующей действительности.

Также, сообщают журналисты из Reuters, примерно 15 тонн золота Николас Мадуро якобы намерен в самое ближайшее время продать Объединенным Арабским Эмиратам.

Напомним, что совсем недавно Соединенные Штаты Америки, ряд европейских государств и подавляющее большинство стран Латинской Америки нарекли власть Николаса Мадуро в стране незаконной и поддержали претендующего на президентское кресло Хуана Гуаидо. Российская Федерация и Китайская народная республика же выступили в поддержку действующего президента Венесуэлы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всерьез раздумывает над необходимостью ввести войска в Венесуэлу. Об этом, во всяком случае, рассказал один из его ближайших соратников. Трамп якобы подошел к нему и поинтересовался, что тот думает по поводу американских войск на территории Венесуэлы.

Читайте также:

Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера