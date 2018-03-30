Почему союзник высшей категории предал англосаксов

Что стоит за демаршем Новой Зеландии, которая не нашла шпионов среди российских дипломатов? Оказывается, на кону — сотрудничество с Россией.

Газета The Guardian разразилась праведным гневом в отношении властей Новой Зеландии — союзника высшей категории, участника разведывательного сообщества "Пять глаз" (США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии), которая на личную просьбу Терезы Мей поддержать акцию по высылке дипломатов, ответила отказом.

Во вторник, 27 марта, премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что Новая Зеландия, в отличие от ряда других стран, не будет высылать российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ардерн объяснила принятое решение тем, что никто из работающих в ее стране российских дипломатов не является скрытым сотрудником спецслужб. "Мы провели проверку, в Новой Зеландии таких нет, если бы они были, то мы бы их выслали", — пояснила премьер-министр.

The Guardian пытается разобраться в таком поведении и видит причины в том, что Новой Зеландии очень интересна возможность продвижения двустороннего соглашения о свободной торговле с Россией, при том что существует "враждебность к Дональду Трампу (и, в меньшей степени, Терезе Мэй) среди лейбористов и их партнеров по коалиции — партии зеленых и партии "Новая Зеландия" прежде всего".

Как сказал "Правде Ру" заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, "идея создания зоны свободной торговли с Новой Зеландией шла впереди создания зоны свободной торговли с Вьетнамом, которая уже развивается". "Более того, у нас считали этот проект пилотным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры застопорились, но и сейчас проект выглядит привлекательным для Новой Зеландии, которая активно ищет новые рынки сбыта для своей, в том числе, сельскохозяйственной продукции. Мы помним, эту продукцию, например, масло "Анкор", — заметил эксперт "Правды.Ру".

"Есть много здравомыслящих людей на Западе, которые исходят из чувства некой разумности, поскольку совершенно очевидно, что никаких доказательств причастности России ко всем этим отравлениям нет", — добавил в интервью "Правде.Ру" Дмитрий Мосяков. По его словам, Новая Зеландия также очень не любит чтобы ее объединяли с Австралией, то есть "как бы есть Австралия и при ней Новая Зеландия".

Новозеландцы стремятся всегда обозначить четко свою позицию, подчеркнул эксперт "Правды.Ру". "В свое время они запретили заход в свои порты американским судам с ядерной установкой. Была крайне жесткая реакция на взрыв гринписовского судна французами (10 июля 1985 года в заливе Матаури в Окленде (Новая Зеландия) судна Rainbow Warrior. — Ред.). И сейчас достаточно неожиданно Новая Зеландия выступила не в унисон, а со своей позиции и, видимо, очень радуется по этому поводу", — завершил интервью "Правде.Ру" Дмитрий Мосяков.

Напомним, 12 марта глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление 5 марта в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, "вероятнее всего", лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России. Лондон объявил доказательства "секретными" и выслал 23 российских дипломата. К акции присоединились 26 стран, которые выслали более ста российских дипломатов. Россия ответила зеркально.

28 марта в СМИ была опубликована презентация-обвинение России, которую представителям других стран раздали в посольстве Великобритании в Москве. Она вызвала недоумение уровнем исполнения и доказательной базой претензий. Москва предложила созвать 2 апреля внеочередную сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей.

"Для того чтобы добиться нормального разговора, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", — сказал глава МИД Сергей Лавров.

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