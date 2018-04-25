Неожиданная находка: у берегов Австралии найден загадочный корабль

В Австралии исследователи из института наук про море обнаружили останки неизвестного корабля. Ученые на судне Solander изучали воды побережья континента.



Mystery shipwreck off Broome, WA

Судно, потерпевшее крушение, скорее всего в конце XX века, нашли у города Брум. Корабль находился в 60 метрах от поверхности воды, его длина — 37 метров, ширина — 7 метров.

Материалы исследования были переданы в музей Западной Австралии. Сейчас его сотрудники пытаются выяснить причины крушения судна. Причем, ученые уверены, что в будущем число таких находок возрастет. Дело в том, что значительная часть морского дна Австралии просто не исследована.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Крыму в Севастополе археологи подняли со дна устья реки Бальбек останки средневеково судна. Корабль, по предварительным данным, относится ко II-III векам н. э. — к римскому периоду истории.

Ученые нашли два якоря, свинцовые плитки, свинцовый котел. Их для сохранения поместят в специальный раствор. Ученые займутся их изучением, решается вопрос об экспонировании находок.

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