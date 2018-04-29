Эфиопия требует от Британии вернуть награбленные сокровища

Эфиопия требует от Британии вернуть сокровища, вывезенные английскими войсками 150 лет назад. Это, в первую очередь, золота корона и чаша, сообщают "Известия".
Сокровища были захвачены солдатами из крепости императора Теодоса Второго после битвы при Магдале в 1868 году. Тогда артефакты были проданы, чтобы собрать деньги для военных. Разговоры о возврате ведутся давно, с момента открытия в лондонском музее выставки, которая включает королевские и христианские религиозные экспонаты.
Первыми возмутились столичные власти Аддис-Абебы в 2007 году. Руководство музея Виктории и Альберта, где сейчас хранятся сокровища, заявило, что выставка была организована в консультации с эфиопской общиной в Лондоне. При этом музейщики уверяют, что они заинтересованы в налаживании диалога. Поэтому британцы предложили Эфиопии взять артефакты в долгосрочную аренду. Но Аддис-Абебу эти условия не устраивают.
Ранее сообщалось, что британское правительство передало итальянским властям старинные сокровища с затонувшего корабля. Драгоценные камни, золотые и серебряные украшения, а также монеты и предметы обихода 19 века были украдены современными искателями сокровищ.
В 1941 году корабль потерпел крушение у берегов острова Эльба. Поскольку он затонул в итальянских территориальных водах, его содержимое по всем законам должно принадлежать именно этому государству.
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