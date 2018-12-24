Bloomberg: Путин может вернуть Каддафи на ливийский трон

Сын бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам написал письмо действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает один из крупнейших новостных порталов Bloomberg.

В своем письме на имя российского президента, пишут авторы материала, Саиф аль-Ислам Каддафи попросил Владимира Путина о политической поддержке. Так, сообщается, что сын Муаммара Каддафи якобы рассчитывает на финансовую поддержку Российской Федерации и ее протекцию в переговорах с ливийской властью.

Напомним, что после государственного переворота в Ливии в 2011 году, когда был убит его отец, Саиф аль-Ислам Каддафи был пойман силами Переходного национального совета Ливии и отправлен в тюрьму. Из заточения он вышел по всеобщей амнистии. В марте текущего года Саиф аль-Ислам Каддафи объявил, что намерен баллотироваться в президенты Ливии.

Отметим, что государственный переворот со свержением и убийством ее политического лидера Муаммара Каддафи произошел не без вмешательства Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации, что любопытно, информацию о письме Саиф иль-Ислама Каддафи сотрудникам новостного портала Bloomberg никак не прокомментировали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп исключил возможность "ливийского сценария" в отношении Северной Кореи.

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