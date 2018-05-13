Американские войска в сирийском городе Манбий создают новую военную базу.
База предназначена для размещения армии США, а также французских войск, которые сейчас расположены в городе.Manbij был захвачен YPG в атаке США.
Турция возражала против этого, исходя из того, что Манбий не является курдским городом, и потребовали ухода курдов.
Турция неоднократно угрожала атаковать город в военном отношении и предположила, что они будут нацелены на войска США и Франции, если они помогут курдам в обороне города.
Создание новой базы - нечто неожиданное. Министерство иностранных дел Турции предположило, что в настоящее время ведутся переговоры с США по урегулированию ситуации в Манбидже, которую Турция предполагает с целью изгнания курдов.
Однако США, похоже, копают. Заявление YPG также подтверждает, что французские войска вошли в Манбидж. Франция имеет войска в других местах на территории YPG, но Турция очень агрессивно реагировала на сообщения о том, что они отправят войска в Манбий для координации с американскими и британскими силами уже там.
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