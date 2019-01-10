Африканским чернокожим запретили белеть

Страна в восточной Африке Руанда начала активную борьбу против отбеливания гражданами страны своей кожи при помощи специальных средств. Данная информация появилась в зарубежных СМИ.

После заявления президента страны Поля Кагаме о том, что отбеливающие средства для кожи вредны для здоровья людей, полиция начала контролировать рынки в столице Руанды Кигали и провинциальных городах. Помимо полиции президент обратился к Министерству здравоохранения с целью обезопасит людей от использования вредных кремов.

Причина беспокойства властей заключается во вредном составе отбеливающих средств. В них есть ртуть, а также гидрохинон, которые приводят к повреждению печени и приводят к инфекциям. Средства также плохо действуют и на эмоциональное состояние того, кто их использует, вызывая депрессию.

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