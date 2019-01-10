Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Африканским чернокожим запретили белеть

Мир » Остальной мир

Страна в восточной Африке Руанда начала активную борьбу против отбеливания гражданами страны своей кожи при помощи специальных средств. Данная информация появилась в зарубежных СМИ.

Африканским чернокожим запретили белеть. 396929.jpeg

После заявления президента страны Поля Кагаме о том, что отбеливающие средства для кожи вредны для здоровья людей, полиция начала контролировать рынки в столице Руанды Кигали и провинциальных городах. Помимо полиции президент обратился к Министерству здравоохранения с целью обезопасит людей от использования вредных кремов.

Причина беспокойства властей заключается во вредном составе отбеливающих средств. В них есть ртуть, а также гидрохинон, которые приводят к повреждению печени и приводят к инфекциям. Средства также плохо действуют и на эмоциональное состояние того, кто их использует, вызывая депрессию.

Читайте также:

В США чернокожих уравняли с обезьянами

Расовая дискриминация изжита в Америке только на бумаге

Американская учительница хочет стать черной

Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы кожа ртуть страна Африка здоровье отбеливание
Обсудить
Актуальная аналитика
Вредители и болезни
Избавляемся от тли на розовых кустах: эффективные способы
Недвижимость
Аренда жилья: секрет мошеннических схем
Авиация
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Новости Все >
Врач не смог отличить грыжу от аппендицита и погубил пациентку
Небоскреб в форме пули построили в Китае
Любители селфи быстро теряют память и глупеют
Исследователи выяснили, чем опасно использование зубной нити
В Москве прорвало дамбу - движение парализовано
В действие вступили новые правила снабжения лекарствами больных с редкими недугами
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу с начала 2019 года
Африканским чернокожим запретили белеть
Лукашенко отказался "наклоняться" перед Россией
Более 100 московских семей улучшили жилищные условия по реновации в 2018 году﻿
Читательский топ
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Освободитель Украины, из которого сделали врага народа
Почему гадание - большой грех?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"

Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.

Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Военные новости
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Евросоюз
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Власть
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым

Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.

Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Евросоюз
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман несколько лет назад "сменил амплуа". Теперь он чаще выступает в роли общественного деятеля и оригинального мыслителя. Одна из его идей: скоро общество на системном уровне победит коррупцию и перейдет к другому способу производства. О том, почему это произойдет, он рассказал Pravda.Ru.

Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Путешествия
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Новости Европы
Маразм крепчает: над домом Скрипалей в Солсбери построят купол
Александр Артамонов За "цветной революцией" во Франции стоят США? Александр Артамонов Игорь Буккер Партизаны: Война без погон и званий Игорь Буккер Соломон Соловьев Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Украина готовится к новому походу кораблей в Керченский пролив
Лукашенко отказался "наклоняться" перед Россией
Украина готовится к новому походу кораблей в Керченский пролив
Исследователи выяснили, чем опасно использование зубной нити
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Скончался онкобольной мальчик, о котором просили Путина
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Российский военный спутник "упал" с орбиты
Лукашенко отказался "наклоняться" перед Россией
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
У ряженых казаков отберут форму и оружие
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу с начала 2019 года
Штраф за неявку призывника в военкомат вырастет в разы
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Скончался онкобольной мальчик, о котором просили Путина
Американские военные не верят в успех российского "Авангарда"
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
История и современность Все >
"Живые" шахматы инквизитора
"Живые" шахматы инквизитора
Филипп I герцог Орлеанский: единственный брат короля
Филипп I герцог Орлеанский: единственный брат короля
Военные эксперты США "раскрыли загадку" С-500
Военные эксперты США "раскрыли загадку" С-500
Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"
Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"
США в Арктике могут повторить "Керченский кризис"
США в Арктике могут повторить "Керченский кризис"
Daily Express описало "ужасающее" оружие Путина
Daily Express описало "ужасающее" оружие Путина
Американские военные не верят в успех российского "Авангарда"
Американские военные не верят в успех российского "Авангарда"
Как Литва заняла Клайпеду при помощи добровольцев и ссылок на самоопределение
Как Литва заняла Клайпеду при помощи добровольцев и ссылок на самоопределение
За что Британия обещала России Константинополь и почему из этого ничего не вышло
За что Британия обещала России Константинополь и почему из этого ничего не вышло
В Москве прорыв у дамбы затопил Тушинский тоннель
В Москве прорыв у дамбы затопил Тушинский тоннель
Самолет-разведчик США подлетел к Севастополю
Самолет-разведчик США подлетел к Севастополю
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
В Европе и Америке нашествие постельных клопов
В Европе и Америке нашествие постельных клопов
Исследователи: диабетики смогут отказаться от инъекций инсулина
Исследователи: диабетики смогут отказаться от инъекций инсулина
Oversize уходит с подиумов
Oversize уходит с подиумов
Выйдет сериал про индустрию моды
Выйдет сериал про индустрию моды
Карл Лагерфельд заставил подписчиков умиляться
Карл Лагерфельд заставил подписчиков умиляться
Делаем ножки гладкими и блестящими надолго
Делаем ножки гладкими и блестящими надолго
В 2019 году потребительская корзина может подорожать более чем на 5%
В 2019 году потребительская корзина может подорожать более чем на 5%
Breath Biopsy: дыхание человека как маркер скрытого рака
Breath Biopsy: дыхание человека как маркер скрытого рака
Любовь к селфи приводит к глупости и потере памяти
Любовь к селфи приводит к глупости и потере памяти
Мужское Все >
Путин не попал в Эрмитаж
Путин не попал в Эрмитаж
Страшно красивая рыба-лягушка
Страшно красивая рыба-лягушка
Безусловный тренд: черная мебель
Безусловный тренд: черная мебель
Как сделать маленькую квартиру более просторной
Как сделать маленькую квартиру более просторной
Идеи по украшению дома цветами
Идеи по украшению дома цветами
Расчет напольного покрытия для ванной комнаты онлайн
Расчет напольного покрытия для ванной комнаты онлайн
Наиболее частые ошибки при ремонте
Наиболее частые ошибки при ремонте
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Почему гадание - большой грех?
Почему гадание - большой грех?
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Заводим дома черепаху
Заводим дома черепаху
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Новогодние елки можно сдать на переработку в 13 парках Москвы
Новогодние елки можно сдать на переработку в 13 парках Москвы
Эта интересная... плесень
Эта интересная... плесень
На рыбалку с весами
На рыбалку с весами
Мифы, которые достались нам от родителей
Мифы, которые достались нам от родителей
Не ругайтесь ни с кем на ночь
Не ругайтесь ни с кем на ночь
В 2019 году будут сохраняться высокие цены на говядину
В 2019 году будут сохраняться высокие цены на говядину
Нерпа облюбовала себе полынью под мостом в Питере
Нерпа облюбовала себе полынью под мостом в Питере
Пять убийц нашего умственного развития
Пять убийц нашего умственного развития
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа

Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.﻿

Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ