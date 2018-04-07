Будет две Африки: на видео сняли делящую материк огромную трещину

В Кении появилась огромная трещина. По мнению специалистов, в последствие она может разделить континент на две части. Видео с кадрами природного катаклизма опубликовано на YouTube-канале издания Daily Nation.

Трещина неожиданно образовалась между городами Найроби и Нарок. Как считают специалисты, она уже тянется на несколько километров и может расползтись по всему континенту.

Ширина трещины составляет шесть метров, а глубина — 15 метров. Часть расселины, где проходит шоссе, засыпали. Однако ожидается, что проблемы для движения транспорта будут только нарастать.

Ученые отмечают, что на этом месте проходит граница двух тектонических плит. Раньше они удалялись друг от друга на три сантиметра в год.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Африка вновь рассматривается европейцами как перспективный источник ресурсов, контроль над которым жизненно необходим для обеспечения дальнейшего развития. На горизонте замаячила очередная схватка за Африку.

Отвоевывать и защищать свои позиции в Африке европейцам придется не только у американцев. Не меньшую (а, возможно, и большую) проблему представляет китайское проникновение: за последние десятилетия Пекин многократно нарастил объемы торговли и инвестиций в Африке. Неподдельный интерес проявляют к ней и арабские инвесторы, и Израиль, и Турция. Воюют за африканские ресурсы и международные террористические группировки.

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