Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Будет две Африки: на видео сняли делящую материк огромную трещину

Мир » Остальной мир

В Кении появилась огромная трещина. По мнению специалистов, в последствие она может разделить континент на две части. Видео с кадрами природного катаклизма опубликовано на YouTube-канале издания Daily Nation.

Будет две Африки: на видео сняли делящую материк огромную трещину. Будет две Африки: на видео сняли делящую материк огромную трещин

Трещина неожиданно образовалась между городами Найроби и Нарок. Как считают специалисты, она уже тянется на несколько километров и может расползтись по всему континенту.

Ширина трещины составляет шесть метров, а глубина — 15 метров. Часть расселины, где проходит шоссе, засыпали. Однако ожидается, что проблемы для движения транспорта будут только нарастать.

Ученые отмечают, что на этом месте проходит граница двух тектонических плит. Раньше они удалялись друг от друга на три сантиметра в год.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Африка вновь рассматривается европейцами как перспективный источник ресурсов, контроль над которым жизненно необходим для обеспечения дальнейшего развития. На горизонте замаячила очередная схватка за Африку.

Отвоевывать и защищать свои позиции в Африке европейцам придется не только у американцев. Не меньшую (а, возможно, и большую) проблему представляет китайское проникновение: за последние десятилетия Пекин многократно нарастил объемы торговли и инвестиций в Африке. Неподдельный интерес проявляют к ней и арабские инвесторы, и Израиль, и Турция. Воюют за африканские ресурсы и международные террористические группировки.

Читайте больше:

Все в упадке. Африка на подъеме

Была ли Африка прародиной человечества

Африка — забытый Россией континент


Suswa Rift: Kenya is splitting
Темы Африка природа катаклизмы катастрофа
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 07.04 - воины
Власть
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
Мнение эксперта
Lightning Network – не то, чем кажется
Читательский топ
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Китай: только рискните и увидите конец США
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву

Госдеп ослеп после зеркальных мер России по высылке дипломатов, и последовало предложение восстановить статус-кво. Надо ли России идти навстречу?

Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Китай: только рискните и увидите конец США
Мир
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса. 

Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
США и Канада
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Общество
Путин разгадал особенный код русской души

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми. 

Путин разгадал особенный код русской души
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Мир
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Мир
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Мир
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 07.04 - воины Соломон Соловьев Дарья Касьянова Стильная Пасха: яичные тренды Дарья Касьянова Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Как Россия заставит ООН раскрыть отравление Скрипаля
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Кого развалит вторая холодная война
Путин разгадал особенный код русской души
Цифровизация выкинет на улицы миллионы провинциалов
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
На Украине сквозняки объявили советским мифом
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
Кого развалит вторая холодная война
Кого развалит вторая холодная война
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
"Спецназ" Банка России сможет врываться в любую компанию
Кого развалит вторая холодная война
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался