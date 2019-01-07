Власти подавили военный переворот в Габоне

Группа мятежников, захватившая радиостанцию в Либервиле арестована. Об этом сообщает источник в пресс-службе правительства страны.

Вооруженной группе ранее удалось захватить государственную радиостанцию. Около стен здания собралось около 300 сторонников захватчиков. Правоохранителям пришлось распылить слезоточивый газ и сделать несколько выстрелов. Радиостанция также была окружена местными силовиками. После захвата бунтовщиков, в правительстве страны сделали объявление о том, что общественный порядок будет восстановлен в течение двух - трех часов.

Подобные инциденты происходили уже несколько раз. Бунтующие восстают против действующего президента Габона Али бен Бонго. После выборов в 2016 году по стране прошли акции протеста. Оппозиция обвиняла власти в нечестных выборах фальсификации результатов народного голосования.

На данный момент действующий президент Али бен Бонго проходит реабилитацию после инсульта. Однако в скором времени он сделает заявление по поводу случившейся попытки государственного переворота.

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