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Источник Правда.Ру

Глава госдепа призвал армию Венесуэлы восстать против Мадуро

Мир » Северная Америка » США и Канада

30 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что народ Венесуэлы продолжает терпеть репрессии, которые происходят по инициативе действующего президента страны Николаса Мадуро.

Глава госдепа призвал армию Венесуэлы восстать против Мадуро. 398106.jpeg

Также Помпео призвал венесуэльскую армию не подчиняться Мадуро и прекратить произвол, который происходит "с его подачи".

"Венесуэльский народ требует свободы, и это его право. Сегодня я от лица всей Америки обращаюсь к венесуэльским военным, чтобы они перестали подчиняться узурпаторской политике Мадуро и освободили свой народ от тирании", — сообщил глава госдепа США в своем twitter-аккаунте.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему России нельзя вмешиваться в венесуэльский кризис. Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов.

Фото: flickr. com

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Темы США армия госдеп Венесуэла Майк Помпео Николас Мадуро
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