Глава госдепа призвал армию Венесуэлы восстать против Мадуро

30 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что народ Венесуэлы продолжает терпеть репрессии, которые происходят по инициативе действующего президента страны Николаса Мадуро.
Также Помпео призвал венесуэльскую армию не подчиняться Мадуро и прекратить произвол, который происходит "с его подачи".
"Венесуэльский народ требует свободы, и это его право. Сегодня я от лица всей Америки обращаюсь к венесуэльским военным, чтобы они перестали подчиняться узурпаторской политике Мадуро и освободили свой народ от тирании", — сообщил глава госдепа США в своем twitter-аккаунте.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему России нельзя вмешиваться в венесуэльский кризис. Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов.
Фото: flickr. com
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