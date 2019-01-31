Конгресс США хочет отобрать у Трампа право на ядерный удар

Пресс-служба Демократической партии США сообщила о том, что направила в Конгресс Соединенных Штатов сразу два законопроекта, которые ограничат возможность применения ядерного чемоданчика Дональдом Трампом.

Автор законопроекта — сенатор Элизабет Уоррен, которая хочет стать претендентом на пост главы США от Демократической партии. Она предлагает изменить официальную политику США. В частности — отказаться от применения ядерного оружия.

Второй законопроект был разработан сенатором-республиканцев Тедом Лье. В документе подготовленном Лье предлагается запретить президенту США наносить ядерный удар без предварительного согласия конгресса.

Напомним, Дональд Трамп рассказывал об ощущениях, которые он испытал во время передачи ему ядерного чемоданчика после инаугурации. По словам Трампа, инструктаж по возможным последствиям от применения "красной кнопки" был пугающим и отрезвляющим.

Ранее "Правда.Ру" публиковала обвинения Дональда Трампа в адрес разведывательных сил США. Американский лидер обвинил разведку в провальной политике относительно Ирана.

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