У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир

Многие граждане США не могут позволить себе оплачивать незапланированные счета, такие как счет за лечение в больнице или за ремонт машины в автосервисе. Это так называемые дополнительные расходы, которые может понести любой человек. Однако же, многие американцы не могут позволить себе продукты, не говоря уже об арендной плате за жилье.

United Way провел исследование, в котором изучалось финансовое благополучие среднестатистических работающих американцев, получающих ограниченный доход. Они много работают, но зарабатывают недостаточно, чтобы обеспечить себе самые необходимые в жизни вещи. Это те, кто работает, например, воспитателем в детском саду, кассиром в супермаркете, оператором на заправке, продавцом в магазине, официантом в ресторане или кафе, офисным клерком и так далее.

Всего один лишь счет по незапланированным расходам может толкнуть такие семьи на край пропасти. В результате исследования стало известно, что 43% среднестатистических американцев с трудом покрывают свои расходы по аренде жилья и питанию, несмотря на то, что они зарабатывают больше федерального уровня бедности по безработице или недееспособности.

В некоторых штатах количество таких семей больше, чем в других. Семей, которые едва сводят концы с концами и вынуждены жить от зарплаты до зарплаты, больше всего в трех штатах - Калифорнии, Нью-Мексико и на Гаваях. В каждом из этих штатов 49% семей работают для того, чтобы просто было на что жить. Самый низкий уровень таких семей в Северной Дакоте - 32%.

Все помнят то время, когда начался серьезный экономический кризис в Греции. Там была примерно такая же ситуация - никто не мог позволить себе самое необходимое для жизни. Пресса стала трубить о кризисе в Греции, когда правительство запустило программу жесткой экономики, а финансовая система страны остановилась на целую неделю. Подобные случаи есть и в Великобритании, где налогоплательщики все еще могут оплатить королевскую свадьбу в 45 миллионов долларов, но бедные семьи не знают, что они будут есть завтра. Аргентина и Кипр тоже могут послужить неплохим примером.

Выходом из такой ситуации может стать увеличение уровня производства. В США, например, большинство людей только и делают, что потребляют, ничего не производя. Они пожирают все вокруг, как саранча, и работают на ничего не производящих работах. Соответственно, стране приходится постоянно увеличивать долю импорта, чтобы прокормить, одеть и развлечь потребителей.