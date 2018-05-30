СМИ: ВВС США остались без запчастей



Катастрофа бомбардировщика ВВС США

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Американские самолеты в ожидании нужных запчастей могут простаивать больше года. Об этом рассказал помощник министра ВВС по материально-техническому обеспечению Уилл Роупер в рамках интервью для Defense One.

"В настоящее время самолеты у нас ожидают поступления запасных частей в течение года и полутора лет", — заявил он.

На замену даже одной детали самолета уходит много времени и средств. Роупер привел в качестве примера крышки для унитазов. Чтобы изготовить хотя бы одну, потребуется $10 тыс. Такие заоблачные суммы Роупер объяснил тем, что в случае необходимости придется обращаться к производителю, чтобы тот изготовил новую деталь. Но, как правило, компания уже создает новую продукцию и, чтобы возобновить производство крышек, должна приостановить текущую работу. На такие жертвы идти никому не хочется, считает помощник министра ВВС.

Проблему, по мнению Уилла Роупера, можно решить при помощи 3D-принтеров, которые печатали бы запчасти дешевле и оперативнее. Так, печать той же самой крышки обошлась всего в 300$. Но осуществить такой проект сложно из-за авторских прав компаний. К тому же, как отмечает Defense One, 3D-принтеры также активно могут применять компании-конкуренты. Это грозит потерей 5 миллионов рабочих мест в оборонном производстве США.