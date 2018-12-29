Разоблачитель Никсона заявила о неизбежности импичмента Трампа

Журналистка Элизабет Дрю, которая стала известной благодаря своим публикациям на тему Уотергейсткого скандала, заявила, что Дональда Трампа неизбежно постигнет участь 36-го президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона. По мнению Дрю, обвинители уже собрали достаточно материалов о российском вмешательстве в выборы США, чтобы инициировать процедуру импичмента.
Журналистка отмечает, как с каждым годом усиливается давление на Дональда Трампа, но единственное, что ему помогает удержаться на плаву - республиканская партия, где он еще имеет поддержку. Однако уже в 2019 году ситуация может измениться. Республиканцы устали от обвинений, скандалов, потери голосов и других событий, которые выставляют партию не в лучшем свете. После этого "импичмент неизбежен", - считает разоблачитель Никсона.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала читателям о высокой вероятности импичмента в США.
Фото: flickr.com
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