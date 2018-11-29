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Трамп отменил встречу с Путиным. Якобы из-за Украины - но так ли это?

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Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине. Причем сделал это довольно необычным способом для практики межгосударственных отношений - через Twitter. Впрочем, для самого Трампа этот способ вполне приемлемый и обычный.

Трамп отменил встречу с Путиным. Якобы из-за Украины - но так ли это?. 395392.jpeg

Еще один момент - буквально за полчаса до твита об отмене встречи Трамп заявлял, что переговоры, скорее всего, состоятся и вообще сейчас хорошее время для встречи с Путиным.

Но якобы после разговора с госсекратарем Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном (с которым переговоры обсуждали в Москве в конце октября - прим.) и главой аппарата Белого дома Джоном Келли Трамп и принял решение встречу отменить.

При этом американский президент заявил, что причиной является неурегулированность ситуации после инцидента возле Керченского пролива, когда российские пограничники задержали команды двух катеров и буксира ВМСУ. Мол, Россия не вернула Украине моряков и суда. При этом Трамп заявил о готовности к встрече после урегулирования ситуации.

Впрочем, в англоязычной прессе сразу зазвучали предположения, что таким образом Трамп пытается отвлечь внимание от признаний своего бывшего адвоката Майкла Коэна. Он на днях признался в ложных показаниях конгрессу.

Накануне Трамп заявил, что соврал о строительстве башни Trump Tower в Москве, чтобы получить меньший срок. Ранее Коэн заявлял, что переговоры были завершены безрезультатно в январе 2016 года, теперь говорит, что произошло это позже - летом того же года, то есть когда Трамп уже вел избирательную кампанию.

На необычность отмены переговоров через Twitter указал и экс-посол США в России Майкл Макфол. При этом ранее он призывал Трампа отказаться от переговоров после Керченского инцидента.

Наблюдатели отмечают, что в общем-то, прорывных тем в переговорах двух президентов не ожидалось. Об этом же говорили и в Кремле, призывая не возлагать на переговоры слишком многого.

Уже после объявления об отмене переговоров с Путиным стало известно, что Дональд Трамп отменил и формальные переговоры с президентами Южной Кореи и Турции. При этом он выразил готовность пообщаться с ними в неформальной обстановке.

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Темы Майкл Коэн Майкл Макфол дипотношения Керченский инцидент переговоры Путина и Трампа
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