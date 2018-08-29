Дональд Трамп провел закрытое собрание с евангелистами, на котором предупредил о "насильственной отмене" его консервативной политики в случае победы демократов на промежуточных выборах в ноябре. О этом сообщает New York Times.
Аудиозапись закрытой встречи Трампа с евангельскими лидерами в Белом доме утекла в американские СМИ. Президента Трампа едва ли можно назвать воцерковленным человеком, но евангелисты — важнейшая группа его поддержки.
"Демократы отменят все, что мы сделали, и сделают это быстро, яростно и насильственно. Посмотрите на Антифа — это жестокие люди", - сказал Трамп. Он призвал священников Евангелистской церкви помочь ему в агитации, потому что у них "огромная сила" среди паствы в 200 миллионов человек.
Напомним, что 6 ноября в США пройдут выборы в конгресс. Будут избраны 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов из 100, и 36 из 50 губернаторов штатов, а также пройдут выборы на местном уровне.
Сейчас преимущество в конгрессе и сенате на стороне республиканцев, но демократы предупреждают о "синей волне" (цвета Демократической партии) на предстоящих выборах.
Заметим, что Антифа — это сборище рэперов, панков, неформалов и прочих маргиналов, прикрывающих свое антисоциальное существование лозунгами о "борьбе с фашизмом". Члены Антифы — с лицами, закрытыми до глаз платками, вооруженные перцовыми баллончиками и бутылками с вонючей жидкостью в прошлом году устроили потасовку с неонацисткими группами в Шарлотсвиле.
Причиной конфликта между левыми и правыми экстремистскими силами стало решение горсовета убрать памятник генералу Роберту Ли, главнокомандующему армии Юга во время Гражданской войны (1861-1865). Члены Антифы нападали и на журналистов, разбивая их видеокамеры и фотоаппараты. Столкновения прошли во Флориде, в Массачусетсе, Орегоне и Кентукки.
Читайте по теме: Действительно ли Дональд Трамп опасный для общества псих? - ЭКСПЕРТ
Трамп впервые признал возможность своего импичмента
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличные возможности. Воспользуется?