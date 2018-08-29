Трамп предупредил, что его могут насильственно свергнуть

Дональд Трамп провел закрытое собрание с евангелистами, на котором предупредил о "насильственной отмене" его консервативной политики в случае победы демократов на промежуточных выборах в ноябре. О этом сообщает New York Times.

Аудиозапись закрытой встречи Трампа с евангельскими лидерами в Белом доме утекла в американские СМИ. Президента Трампа едва ли можно назвать воцерковленным человеком, но евангелисты — важнейшая группа его поддержки.

"Демократы отменят все, что мы сделали, и сделают это быстро, яростно и насильственно. Посмотрите на Антифа — это жестокие люди", - сказал Трамп. Он призвал священников Евангелистской церкви помочь ему в агитации, потому что у них "огромная сила" среди паствы в 200 миллионов человек.

Напомним, что 6 ноября в США пройдут выборы в конгресс. Будут избраны 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов из 100, и 36 из 50 губернаторов штатов, а также пройдут выборы на местном уровне.

Сейчас преимущество в конгрессе и сенате на стороне республиканцев, но демократы предупреждают о "синей волне" (цвета Демократической партии) на предстоящих выборах.

Заметим, что Антифа — это сборище рэперов, панков, неформалов и прочих маргиналов, прикрывающих свое антисоциальное существование лозунгами о "борьбе с фашизмом". Члены Антифы — с лицами, закрытыми до глаз платками, вооруженные перцовыми баллончиками и бутылками с вонючей жидкостью в прошлом году устроили потасовку с неонацисткими группами в Шарлотсвиле.

Причиной конфликта между левыми и правыми экстремистскими силами стало решение горсовета убрать памятник генералу Роберту Ли, главнокомандующему армии Юга во время Гражданской войны (1861-1865). Члены Антифы нападали и на журналистов, разбивая их видеокамеры и фотоаппараты. Столкновения прошли во Флориде, в Массачусетсе, Орегоне и Кентукки.

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