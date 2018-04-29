В Вашингтоне загадочно исчез саженец дуба, посаженный Макроном и Трампом

В Вашингтоне куда-то пропал саженец дуба, посаженный супружескими парами президента Франции и президента США. Его не обнаружил через пять дней, сообщает Daily Mail.
Трамп и его супруга подарили чете Макрон часть обивки стула из Голубой комнаты, на что Макрон и его супруга Бриджит подарили американскому президенту саженец дуба как символ долгих отношений двух стран.
Посадка дерева является давней традицией для французских политиков. Так, премьер-министры Франции обычно сажают деревья в саду своей парижской резиденции — Матиньонском дворце. Нынешний глава правительства Эдуар Филипп выбрал для этой цели в 2017 году яблоню.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 14 апреля американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Ракетные удары продолжались 50 минут.
Однако министерство обороны РФ сообщило, что самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии 14 апреля с 3.42 до 5.10 по московскому времени.
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