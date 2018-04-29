В 20 городах США прошествует "Бессмертный полк"

В США 20 городов увидят шествие "Бессмертного полка". Акция станет самой многочисленной за все время ее проведения в Америке, сообщает ТАСС.
"В этом году "Бессмертный полк" пройдет по 20 городам США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне, Майами. Среди новых городов, которые присоединяются к акции — Канзас-Сити, Бирмингем, Хьюстон, Ванкувер и Феникс", — рассказал координатор акции, президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.
Шествия пройдут в разных городах в различные дни: 9 мая в США не является официальным выходным днем.
"В основном марши намечены с 5 по 9 мая, но самые многочисленные акции ожидаются в ближайшие к этой памятной дате выходные дни — 5-6 числа", — пояснил координатор акции.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что в прошлом году "Бессмертный полк" 6 мая прошел по улицам двух десятков американских городов, в шествиях приняли участие более 4 тысяч человек.
В некоторых городах американские школьники работали волонтерами, расклеивали фотографии, помогали в организации акции.
Акция прошла в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле, Майами, Денвере, Сан-Диего, Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии и других городах.
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