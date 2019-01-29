Вашингтон рассматривает возможность отправки солдат в Колумбию

Во время брифинга по ситуации в Венесуэле помощник президента Соединенных Штатов Америки Джон Болтон случайно показал в телекамеры свой личный блокнот с записями. То, что было написано там, взволновало общественность и средства массовой информации.

Так, журналистам, присутствующим на брифинге, удалось рассмотреть две записи в блокноте помощника американского президента Джона Болтона. Одна из них, менее сенсационная, гласит: "Афганистан — приветствуем диалог". Другая же фраза несколько более волнительная: "5 тысяч военнослужащих в Колумбию".

На вопрос же о военном вмешательстве Соединенных Штатов Америки во внутренние дела Венесуэлы Джон Болтон, что примечательно, ответил кратко и лаконично. Так, помощник действующего президента США Дональда Трампа заявил, что Вашингтон не отрицает такой возможности.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел Колумбии. Так, в национальном дипломатическом ведомстве заявили, что им неизвестны причины появления подобной записи на страницах личного блокнота Джона Болтона. Также в МИД Колумбии подчеркнули, что в отношении Венесуэлы будут продолжать действовать "политическими и дипломатическими методами" для восстановления демократии в соседнем государстве.

Прокомментировали ситуацию и в Министерстве обороны Колумбии. В национальном оборонном ведомстве подчеркнули, что не вели с правительством США никаких переговоров по поводу внедрения американских войск на территорию Колумбии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всерьез раздумывает над военным вторжением в соседнюю с Колумбией Венесуэлу. Так, глава государства даже обращался к своим ближайшим соратникам за помощью в этом вопросе.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Североатлантический альянс продолжает свою агрессивную политику в отношении небольших и скромных государств. Так, по мнению целого ряда экспертов, НАТО хочет заполучить в свои ряды все постсоветские республики.

Фото: The U. S. Army

Читайте также:

США — государство-террорист номер один. Доказательства