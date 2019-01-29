В США назвали "самые позорные" фейки СМИ о "вмешательстве России"

В Соединенных Штатах Америки продолжают твердить о вмешательстве Российской Федерации во внутренние дела страны. Но далеко не все новости являются правдой. Большинство из них — обыкновенная ложь.

Об этом сообщает американское издание The Intercept.

Вдохновившись ложью своих соотечественников, журналисты составили даже список "самых позорных" фейков, что появлялись на странице американских изданий и в эфире американских телеканалов.

Так, например, указывают авторы материала, совсем недавно одно крупное западное средство массовой информации опубликовало новость о том, что действующий президент США Дональд Трамп якобы уговаривал своего адвоката соврать в суде о строительстве Trump Tower в Москве. Оказалось, что эта новость "не соответствует действительности". Примечательно, что заявил об этом не Трамп и даже не его адвокат, а прокурор, который и строил обвинения против главы государства.

Ложью оказалась и новость о том, что российские хакеры взломали одну из американских сетей телевещания. Американские СМИ даже сообщали о том, что представители компании сами подтвердили эту информацию. Все бы ничего, да вот спустя несколько дней попавшая в прицел абсолютно всех средств массовой информации сеть телевещания выпустила статью под заголовком "Нет, нас не взломали".

Но самым громким и позорным проколом эксперты из Intercept назвали новость о том, что сын американского президента Дональд Трамп-младший якобы имел предварительный доступ к электронным перепискам Национального комитета демократов. По мнению крупнейших и популярнейших американских средств массовой информации, этот факт подтверждал связь его отца, президента США, с Российской Федерацией. Но, пишут журналисты из Intercept, на самом деле Дональд Трамп-младший получил секретные документы уже после того, как они были украдены хакерами из США и опубликованы в сети Интернет в общем доступе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению немецких средств массовой информации, Дональд Трамп потерпел "тяжелейшее поражение". Глава государства, уверены в Германии, просто-напросто дискредитировал себя.

Также "Правда.Ру" писала о том, что президент Соединенных Штатов Америки интересовался вопросом военного вторжения в Венесуэлу. Так, Дональд Трамп якобы спрашивал своего близкого соратника о том, что он думает по этому поводу.

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